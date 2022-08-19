Официальный сайт Реала – realmadrid.com – стал самым популярным в прошлом сезоне. Мадридцы собрали в среднем 8,4 миллиона посещений в месяц по данным SimilarWeb.

Реал и Барселона – популярнее всех. Десятка клубов с самой большой аудиторией в соцсетях

"Сливочные" опередили Ливерпуль и Манчестер Юнайтед и в шестой раз подряд возглавили рейтинг. 101 миллион человек зашли на сайт Реала в течение кампании-2021/22.

Мадрид ведет 9 версий сайта – на испанском, английском, французском, немецком, португальском, японском, китайском, хинди и арабском языках. Основная аудитория – 25-34 года.