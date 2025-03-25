По информации AS, талант из Борнмута, Дин Хёйсен, активно привлекает внимание топовых клубов Европы. Его мечта – играть в футболке Реала, и это не просто желание, а четкая цель. Хёйсен уже неоднократно заявлял, что именно "сливочные" являются его фаворитом, и этот трансфер может стать одним из крупнейших событий следующего лета.

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Кроме Реала, интерес к Хёйсену обнаружили сильнейшие клубы Англии – Челси, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. Однако, стремится переехать именно в Испанию. Его тесная связь с этой страной подкрепляется еще и тем, что он недавно получил испанское гражданство. Теперь перед Реалом стоит задача убедить Борнмут отпустить своего защитника, а сама сделка может достичь 50 миллионов евро.

Напомним, в этом сезоне Хёйсен провел за Борнмут 27 матчей во всех турнирах и отметился 2 голами.

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