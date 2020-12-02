Поражение от донецкого Шахтера (0:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов расшатало кресло под наставником мадридского Реала Зинедином Зиданом.

Пять поражений в 15-ти матчах сезона заставили руководство "сливочных" задуматься о смене тренера, утверждает Marca.

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По мнению боссов Реала, идеальный кандидат на должность – экс-коуч Тоттенхэма Маурисио Почеттино. На Бернабеу настолько поражены уровнем аргентинца и уверены в его интересе к работе, что даже не рассматривают других топ-претендентов. Его назначение могло состояться еще в январе 2016-го, но тогда Почеттино имел контрактные обязательства перед "шпорами". Запасной вариант мадридцев – главный тренер Кастильи Рауль Гонсалес.

Отставка Зидана, однако, остается крайней мерой. Менеджмент Реала пока не готов брать ответственность за увольнение титулованного специалиста, а сам француз не собирается подавать в отставку.

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