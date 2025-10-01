Поединки Реала с Кайратом и Тоттенхэма с Буде-Глимт в Лиге чемпионов были отмечены интересной особенностью.

Реал установил новый рекорд Лиги чемпионов, выйдя на поле в Казахстане против местного Кайрата. Поединок в Павлодаре стал самым восточным местом проведения матча в истории турнира с момента его создания в 1955 году и в формате Лиги чемпионов с 1992-го. Напомним, что Реал спокойно победил Кайрат со счетом 5:0.

Исторический вечер состоялся и для Тоттенхэма. Лондонцы отправились в Норвегию на матч с Буде-Глимт, и эта встреча на Аспмюра Стадионе стала наиболее удаленной на север встречей в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов. Лондонский клуб уступал 0:2, но сумел свести матч к ничьей 2:2.

Таким образом, один игровой день подарил сразу два уникальных рекорда – от востока до севера Европы.

