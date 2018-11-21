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Реал и ПСЖ поборются за Эриксена

20:20 59 Читати українською
Реал и ПСЖ поборются за Эриксена
Кристиан Эриксен / Goal

Хавбек Тоттенхэма Кристиан Эриксен попал на радар к двум гигантам европейского футбола.

Полузащитник "шпор" Кристиан Эриксен заинтересовал Реал и ПСЖ, сообщает издание Express. Отмечается, что Тоттенхэм пока не предложил датскому плеймейкеру новый контракт.

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Нынешний контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

За ситуацией внимательно следят Реал и ПСЖ, которые готовы в любой момент предложить Эриксену солидный контракт, ведь сейчас Кристиан получает лишь 70 тысяч фунтов в неделю. Датчанин хочет зарабатывать в Тоттенхэме как Кейн и Льорис.

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