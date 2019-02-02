toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСИЯ АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ШАЛЬКЕ - БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ

Реал и Порту не могут согласовать переход Милитао из-за бонуса для Сан-Паулу

15:58 78 Читати українською
Реал и Порту не могут согласовать переход Милитао из-за бонуса для Сан-Паулу
Эдер Милитао / фото: AFP

Переход защитника Порту Эдера Милитао в Реал находится под угрозой.

Клубам пока не удалось решить, кто выплатит процент от суммы трансфера игрока за его воспитание (6 млн евро) Сан-Паулу, где Порту его и купил, сообщает Marca.

Реал выиграл борьбу за защитника Порту Милитао – известен срок контракта

Португальцы настаивают, что эту сумму дополнительно к 50 миллионам евро должны заплатить мадридцы. В Реале считают, что компенсацию для Сан-Паулу стоит вычислить уже с 50 млн, которые "сливочные" заплатят за игрока.

В нынешнем сезоне Милитао провел за Порту 27 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

Коноплянка в Турции, Малиновский в Роме и другие трансферные слухи зимы-2019, которые так и не воплотились в жизнь

Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Трансферы Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Испании Порту Порту Сан-Паулу Сан-Паулу Португалия Эдер Милитао Эдер Милитао
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
32
мин
Вильярреал
13:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук