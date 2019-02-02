Реал и Порту не могут согласовать переход Милитао из-за бонуса для Сан-Паулу

Переход защитника Порту Эдера Милитао в Реал находится под угрозой.

Клубам пока не удалось решить, кто выплатит процент от суммы трансфера игрока за его воспитание (6 млн евро) Сан-Паулу, где Порту его и купил, сообщает Marca.

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Португальцы настаивают, что эту сумму дополнительно к 50 миллионам евро должны заплатить мадридцы. В Реале считают, что компенсацию для Сан-Паулу стоит вычислить уже с 50 млн, которые "сливочные" заплатят за игрока.

В нынешнем сезоне Милитао провел за Порту 27 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

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