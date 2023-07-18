"Сливочные" согласовали детали аренды 18-летнего футболиста с итальянским клубом. Алекс Хименес отправится в Милан на один сезон с правом выкупа, информирует Relevo.

Реал оставит у себя защитника Шахтера – "горняки" заработают на аренде

Трансфер крайнего защитника может сыграть в пользу Шахтера. Дело в том, что украинский клуб и Реал договорились об аренде защитника Винисиуса Тобиаса. Уход конкурента позволит бразильцу получить больше игрового времени и шанс убедить мадридцев выкупить его. Между Шахтером и Реалом есть договоренность о полноценном трансфере за 15 миллионов евро.

Напомним, Тобиас перешел в Шахтер зимой 2022 года из Интернасьонала за 6 млн евро, но из-за полномасштабного вторжения России не успел сыграть ни одного официального матча.

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