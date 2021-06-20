Шведский форвард обратил на себя внимание мадридского Реала и Манчестер Сити, утверждает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар в своем твиттере.

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Сейчас Исак выступает за Реал Сосьедад, но его может выкупить Боруссия Д за 30 млн евро, из которой нападающий и перебрался в Ла Лигу. Сан-себастьянцы готовы решить этот вопрос, доплатив немцам за отмену этой опции в контракте. Трансфер же нападающего в Реал или Манчестер Сити оценивают в значительно более высокую сумму – около 70 млн евро.

К слову, Исаак провел 44 матча за Реал Сосьедад в прошлом сезоне, записав в свой актив 17 голов и 2 ассиста. Сейчас форвард ярко защищает цвета сборной Швеции на Евро-2020 даже несмотря на отсутствие результативных действий.

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