Реал и Манчестер Юнайтед попытаются помешать Тоттенхэму приобрести Ло Чельсо

Под дверью офиса Бетиса образовалась очередь из желающих приобрести хавбека Джованни Ло Чельсо.

Руководство Реала и Манчестер Юнайтед заинтересованы в подписании 23-летнего Джованни Ло Чельсо, сообщает Marca.

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Основным претендетом в борьбе за аргентинца называют Тоттенхэм, который уже якобы подготовил за полузащитника 60 млн евро.

В Бетисе знают об интересе к своему игроку со стороны европейских грандов и не спешат вести переговоры. Клуб надеется, что Джованни останется еще на сезон, но непопадание Бетиса в еврокубки, почти не оставляет шансов на такое развитие событий.

В текущем сезоне Ла Лиги Ло Чельсо провел 32 матча, в которых отметился 9-ю голами и 6-ю ассистами.

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