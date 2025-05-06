Бавария остается приоритетом для 22-летнего атакующего хавбека, утверждает BILD.

В Баварии отреагировали на слухи об уходе Кейна – будущий трансфер друга на выход не меняет мнение

Реал и Манчестер Сити также охотятся на Вирца, однако тот настроен остаться на родине. Даже потенциальный переезд Хаби Алонсо в Мадрид или гневная реакция фанатов Байера не влияют на мнение Фло. Ранее гендир "фармацевтов" Фернандо Карро оценивал звезду в 150 млн евро.

Добавим, что в нынешнем сезоне Вирц провел 43 матча, оформив 16 голов и 13 ассистов.

Байер официально короновал Баварию, в добавленное время спасшись с претендентом на Лигу чемпионов – первый трофей Кейна