Реал и Ман Сити проигрывают битву за 150-миллионную звезду – он предпочитает "измену"
18:50 - Читати українською
Полузащитник Байера Флориан Вирц настроен менять клуб, но не чемпионат.
Бавария остается приоритетом для 22-летнего атакующего хавбека, утверждает BILD.
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Реал и Манчестер Сити также охотятся на Вирца, однако тот настроен остаться на родине. Даже потенциальный переезд Хаби Алонсо в Мадрид или гневная реакция фанатов Байера не влияют на мнение Фло. Ранее гендир "фармацевтов" Фернандо Карро оценивал звезду в 150 млн евро.
Добавим, что в нынешнем сезоне Вирц провел 43 матча, оформив 16 голов и 13 ассистов.
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