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Леганес надеется вскоре завершить аренду Лунина

13:02 95 Читати українською
Леганес надеется вскоре завершить аренду Лунина
Андрей Лунин / ФК Реал

Украинец Андрей Лунин близок к переходу из Реала в Леганес.

Леганес пытается согласовать трансфер Андрея Лунина в клуб из пригорода Мадрида. Ожидается, что аренда будет рассчитана на один год, сообщает AS.

Напомним, недавно тренер Леганеса Пеллегрино сказал, что Лунин повысит конкурентоспособность в команде.

Лунин: Конкуренция с Навасом и Куртуа делает сильнее

Украинский голкипер перешел из Зари в Реал этим летом, по неофициальной информации испанский клуб заплатил за 19-летнего вратаря 8,5 миллионов евро. Кроме Лунина "сливочные" приобрели на позицию голкипера Тибо Куртуа.

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