Мадридский Реал и туринский Ювентус уже начали работать над потенциальными подписаниями в ближайшее трансферное окно.

Наставник "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри заинтересован в услугах полузащитника Дани Себальоса, сообщает MD со ссылкой на Calciomercato . Сейчас будущее 25-летнего испанца в Реале под большим вопросом.

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Зато тренер "сливочных" Карло Анчелотти хочет видеть в своем составе хавбека Адриена Рабьо. Его итальянец стремился подписать еще в Эвертоне. Обоюдные желания специалистов создают прекрасные условия для обмена, который может состояться уже в январе 2022 года.

В текущем сезоне Рабьо провел 7 матчей за Ювентус и отметился одним ассистом, Себальос в кампании 2021/22 еще не сыграл ни одной минуты в футболке Реала.