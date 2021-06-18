Полузащитник Лидса и сборной Англии Калвин Филлипс может пойти на повышение после Евро-2020.

Филлипс попал в список интересов Реала, Манчестер Сити, Ювентус и Тоттенхэма после яркого матча против Хорватии на Евро-2020, сообщает TuttoJuve.

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Лидс, которому принадлежат права на игрока, уже озвучил сумму, за которую готов расстаться с хавбеком – 25 млн фунтов стерлингов (около 30 млн евро).

К слову, Филлипс в прошлом сезоне провел 31 матч в составе Лидса во всех турнирах, записав в свой актив гол и 3 ассиста.

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