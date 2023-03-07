Контракт Тухеля с Челси истекает в июне 2024 года, но немецкий специалист может его расторгнуть в одностороннем порядке. Это случится, если он согласится возглавить новую команду.

Удаление за 40 секунд в видеообзоре поединка Рома - Ювентус - 1:0

Как информирует Gazzetta dello Sport, в услугах Тухеля заинтересованы Интер и Рома. Римский клуб в случае "потери" Жозе Моуринью намеревается рассматривать только топ-тренеров на место португальца.

Сообщается, что конкуренцию грандам Серии А может составить Реал, если Карло Анчелотти покинет свой пост.

Рома обыграла Ювентус на Стадио Олимпико – победу принес пушечный удар Манчини, удаление за 40 секунд