Реал и Боруссия Дортмунд нацелились на хавбека Манчестер Сити Диаса

Полузащитник Манчестер Сити Брахим Диас может покинуть "горожан".

По информации Metro, Реал и Борусид Д рассматривают возможность приобретения 19-летнего таланта Манчестер Сити во время зимнего трансферного окна. Испанец почти не получает игровой практики в чемпионате Англии и появляется в составе Сити только во время кубковых баталий.

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Отмечается, что дортмундцы советовались с Санчо о целесообразности приобретения Диаса. Бывший партнер по Сити похвально отозвался о Брахиме и призвал "шмелей" попробовать подписать футболиста.

Летом Диасом активно интересовалась Жирона, однако тот решил остаться на Туманном Альбионе. К слову, полузащитник вчера оформил дубль в матче Кубка английской лиги против Фулхэма.

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