Реал досрочно стал чемпионом Испании, тогда как Бетис торжествовал в нынешнем розыгрыше Кубка.

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Из-за этих достижений команды решили проявить уважение друг к другу, организовав поочередно чемпионские коридоры. Добавим, что не все коллективы в Испании проявили такое уважение к чемпионам, в частности, Атлетико отказался сделать подобное для Реала.

Этот поединок станет последним для мадридцев в текущем сезоне в испанском первенстве – до завершения кампании остался только финал Лиги чемпионов против Ливерпуля, который состоится 28 мая.

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