Реал и Бетис организовали чемпионские коридоры друг для друга
Мадридцы и "вердибланкос" продемонстрировали взаимоуважение перед началом очной встречи 38 тура Ла Лиги.
Реал досрочно стал чемпионом Испании, тогда как Бетис торжествовал в нынешнем розыгрыше Кубка.
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Из-за этих достижений команды решили проявить уважение друг к другу, организовав поочередно чемпионские коридоры. Добавим, что не все коллективы в Испании проявили такое уважение к чемпионам, в частности, Атлетико отказался сделать подобное для Реала.
Этот поединок станет последним для мадридцев в текущем сезоне в испанском первенстве – до завершения кампании остался только финал Лиги чемпионов против Ливерпуля, который состоится 28 мая.
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