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Реал и Барселона заранее подготовили видео презентации Неймара

16:22 39 Читати українською
Реал и Барселона заранее подготовили видео презентации Неймара
Неймар / ФК ПСЖ

Испанские гранды уже готовятся к переходу форварда ПСЖ и сделали проморолики.

Мадридский Реал и Барселона очень уверены, что именно к кому-то из них перейдет бразильский нападающий Неймар.

Барселона надеется сегодня договориться о трансфере Неймара

Как сообщает COPE, "бланкос" подготовили видео презентации бразильца, а также Донни ван де Беека. Барселона пошла еще дальше: кроме видео, "блаугранас" заказали у своего технического спонсора Nike дополнительные футболки.

Сейчас ПСЖ рассматривает предложения обоих клубов, но больше настроен отпустить игрока в Мадрид. Третьим претендентом является Ювентус.

ПСЖ отклонил грандиозное предложение Реала – обмен Неймара на 100 миллионов евро, Бейла, Хамеса и Наваса

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