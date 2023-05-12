Барселона, Ювентус, Реал, Милан, Арсенал и Манчестер Юнайтед проведут ряд выставочных матчей в США, сообщает пресс-служба организаторов. Событие получило название "турне чемпионов".

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Отмечается, что это будут обычные товарищеские матчи, цель которых – популяризировать футбол среди американцев. Максимально это будут делать Реал и Барселона, которые сыграют против каждого из остальных участников. Меньше всего загружены англичане, у которых по одному матчу. Представители АПЛ не будут играть против команд из Италии.

Расписание матчей турне чемпионов

Барселона – Ювентус – 22 июля

Реал – Милан – 23 июля

Барселона – Арсенал – 26 июля

Реал – Манчестер Юнайтед – 26 июля

Милан – Ювентус – 27 июля

Барселона – Милан – 1 августа

Реал – Ювентус - 2 августа