Реал и Барселона выжимают максимум, Милан и Юве впереди англичан – шесть грандов обнародовали расписание турне в США
Ведущие команды Европы утвердили планы подготовки к новому сезону.
Барселона, Ювентус, Реал, Милан, Арсенал и Манчестер Юнайтед проведут ряд выставочных матчей в США, сообщает пресс-служба организаторов. Событие получило название "турне чемпионов".
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Отмечается, что это будут обычные товарищеские матчи, цель которых – популяризировать футбол среди американцев. Максимально это будут делать Реал и Барселона, которые сыграют против каждого из остальных участников. Меньше всего загружены англичане, у которых по одному матчу. Представители АПЛ не будут играть против команд из Италии.
Расписание матчей турне чемпионов
Барселона – Ювентус – 22 июля
Реал – Милан – 23 июля
Барселона – Арсенал – 26 июля
Реал – Манчестер Юнайтед – 26 июля
Милан – Ювентус – 27 июля
Барселона – Милан – 1 августа
Реал – Ювентус - 2 августа