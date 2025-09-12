Кис Смит, полузащитник АЗ Алкмар и капитан юношеской сборной Нидерландов, после победного чемпионата Европы U19 привлек внимание Реала и Барселоны, а сам юноша четко очертил свои амбиции – как можно скорее выйти на топ-уровень.

Летом Смит привел Нидерланды к титулу на континентальном первенстве в Румынии. Он стал не только лучшим игроком турнира, но и лучшим бомбардиром, что является редким достижением для хавбека. Именно этот прорыв вывел его в медийное пространство и сделал предметом интереса грандов Ла Лиги.

"Евро-U19 помогло привлечь внимание. В соцсетях я видел свое имя повсюду. Я читал, что нахожусь на радаре Реала и Барселоны. Это сделало меня гордым", – сказал Смит в комментарии De Telegraaf.

Недавно Смит дебютировал за молодежную сборную Нидерландов U21 в матче против Израиля. В составе АЗ Алкмар Смит провел 40 матчей, в которых отметился 2 голами и 4 ассистами.

Transfermarkt оценивает Смита в 5 миллионов евро. Контракт игрока с АЗ Алкмар действует до 2028 года.

