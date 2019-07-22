Реал и Барселона вошли в топ-5 самых богатых спортивных клубов мира по версии Forbes

В топ-50 богатейших спортивных коллективов мира вошли только 6 футбольных клубов.

Авторитетное издание Forbes опубликовало рейтинг самых богатых клубов мира.

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Реал расположился в этом списке на третьем месте с капиталом в 4,24 млрд долларов. Сразу за мадридцами находится Барселона (4,02 млрд). Возглавляет этот рейтинг команда по американскому футболу Даллас Ковбойз (5 млрд).

Интересный факт, что кроме Барсы и Реала в топ-50 вошли только 4 клуба: Манчестер Юнайтед (6-е место, 3,81 млрд долларов), Бавария (17, 3,02 млрд), Манчестер Сити (25, 2,69 млрд), Челси (32, 2,58 млрд), Ливерпуль (45, 2,18 млрд).

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