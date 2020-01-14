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Реал и Барселона узнали соперников в Кубке Испании – каталонцы будут противостоять обидчикам Зозули

14 января 15:09 201 Читати українською
Реал и Барселона узнали соперников в Кубке Испании – каталонцы будут противостоять обидчикам Зозули
Игроки Барселоны / Diario AS

Состоялась жеребьевка 1/16 Кубка Испании 2019/20. Барселона и Реал сыграют против команд из нижних испанских дивизионов.

Реал Мадрид встретится с Саламанкой, а Барселона сыграет с обидчиком Альбасете Зозули – Ибица-Эйвиссой, сообщает официальный твиттер Федерации футбола Испании.

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Атлетико предстоит сыграть с Леонесой, а действующий обладатель Копа дель Рей Валенсия будет противостоять Логроньесу. Узнал своего соперника и Лунин – его Вальядолид сыграет с Тенерифе.

Отметим, что базовая дата матчей – 22 января.

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