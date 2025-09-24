Ла Лига объявила дату и время проведения первого Эль Класико в сезоне 2025/26. Как информирует Marca, Реал и Барселона встретятся в 10-м туре Ла Лиги 26 октября в 16:15 по местному времени (17:15 – по Киеву).

В прошлом сезоне Барселона 4 раза победила Реал: дважды в чемпионате, один раз – в Суперкубке и один раз – в Кубке Испании.

В текущем сезоне Ла Лиги Реал лидирует в таблице, набрав 18 очков в 6 матчах. Барселона идет второй, отставая на 5 очков.

