Реал и Барселона узнали дату следующего Эль Класико
23:16 - Читати українською
Реал примет Барселону на Сантьяго Бернабеу 26 октября.
Ла Лига объявила дату и время проведения первого Эль Класико в сезоне 2025/26. Как информирует Marca, Реал и Барселона встретятся в 10-м туре Ла Лиги 26 октября в 16:15 по местному времени (17:15 – по Киеву).
В прошлом сезоне Барселона 4 раза победила Реал: дважды в чемпионате, один раз – в Суперкубке и один раз – в Кубке Испании.
В текущем сезоне Ла Лиги Реал лидирует в таблице, набрав 18 очков в 6 матчах. Барселона идет второй, отставая на 5 очков.
