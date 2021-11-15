Реал и Барселона сразятся за полузащитника Наполи
22:13 - Читати українською
Молодой македонец Элиф Эльмас может перебраться в элиту испанского чемпионата.
Элиф Эльмас попал на радары Реала и Барселоны, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Наставник мадридского клуба Карло Анчелотти знаком с возможностями 22-летнего Элифа, поскольку тренировал полузащитника во время своей работы в Наполи. Transfermarkt оценивает игрока в 17 млн евро. В 2019-м Наполи заплатил за Эльмаса Фенербахче около 16 млн.
В нынешнем сезоне Серии А Элиф провел 12 матчей, в которых отличился голом и двумя ассистами.
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