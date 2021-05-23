Сезон 2020/21 в Испании официально завершился, что позволяет назвать участников грядущего розыгрыша Суперкубка Испании. Ими стали Реал, Барселона, Атлетико и Атлетик.

Барселона и Атлетико будут бороться за Суперкубок Испании / AFP

Атлетико сыграет в турнире как действующий чемпион Испании, Барселона – как обладатель Кубка, а Атлетик – в статусе финалиста Кубка. Реал попал в соревнования, ведь занял второе место в Ла Лиге.

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Согласно регламенту, триумфатор чемпионата сыграет в полуфинале Суперкубка с финалистом Кубка. Победитель Копа дель Рей – с командой, что оккупировала вторую строчку первенства. Соответственно, Атлетико и Атлетик сойдутся в одном полуфинале, Реал и Барселона – в другом, информирует AS.

Ожидается, что Суперкубок Испании состоится в начале января 2022-го. В этом году трофей завоевал Атлетик, обыграв в финале команду Рональда Кумана.

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