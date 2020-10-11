Легендарный экс-тренер Арсенала не удивил выбором самой мощной команды.

"На данный момент Бавария – самая сильная команда Европы. Однако это происходит в том числе из-за того, что больше нет великих команд. Барселона слабая, Реал тоже слабый", – цитирует Венгера Goal.

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Напомним, Баварии удалось оформить требл в прошлом сезоне, завоевав золотые медали внутреннего первенства, а также подняв трофеи Кубка Германии и Лиги чемпионов.

В сезоне ЛЧ 2020/21 мюнхенцы попали в группу с Атлетико, Зальцбургом и московским Локомотивом.

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