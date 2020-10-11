"Реал и Барселона сейчас слабые", – Венгер назвал сильнейший клуб Европы
07:30 - Читати українською
Легендарный экс-тренер Арсенала не удивил выбором самой мощной команды.
"На данный момент Бавария – самая сильная команда Европы. Однако это происходит в том числе из-за того, что больше нет великих команд. Барселона слабая, Реал тоже слабый", – цитирует Венгера Goal.
Бавария пыталась вместо Алькантары подписать звезду Реала
Напомним, Баварии удалось оформить требл в прошлом сезоне, завоевав золотые медали внутреннего первенства, а также подняв трофеи Кубка Германии и Лиги чемпионов.
В сезоне ЛЧ 2020/21 мюнхенцы попали в группу с Атлетико, Зальцбургом и московским Локомотивом.
"Взяти той бісовий кубок": Баварія та історичний требл – крізь Fiasko dahoam і Гвардіолу, який розлютив Хайнкеса
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter