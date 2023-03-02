"Хвича говорил мне, что не хочет играть ни за одну другую итальянскую команду, кроме Наполи. Впрочем, я же не знаю, что может произойти через 10-15 лет. Возможно, тогда нам позвонит условный Интер, и Квара будет не прочь поиграть за них… Сейчас он не видит никого, кроме Наполи.

Манчестер Юнайтед хочет воспользоваться лазейкой в контракте защитника Наполи – уникальный пункт

Его отец Бадри и я – фанаты Барселоны, но Хвича обожает Реал. Его уровень полностью соответствует этому клубу. Хвича способен играть где угодно. Если я когда-нибудь увижу его в футболке Барселоны, то буду счастлив, но Хвича все же мадридиста", – резюмировал Джугели в интервью Geo Team.

Напомним, 22-летний Кварацхелия проводит просто безумный дебютный сезон на уровне топ-чемпионатов – вингер Наполи уже оформил 12+15 в 26 матчах.

"Марадона бы нами гордился". Наполи потерял звезд, но стал убийственной машиной, разносящей Серию А и унижающей Ливерпуль.