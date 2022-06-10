Реал на своем официальном сайте обнародовал список товарищеских матчей, которые будут сыграны в рамках американского турнира Soccer Champions Tour.

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Сразу в глаза бросается Класико – 23 июля мадридцы сойдутся с Барселоной в Лас-Вегасе. 26 июля Реал в Сан-Франциско сыграет против мексиканской Америки, а 30-го – против Ювентуса в Лос-Анджелесе. Среди участников турнира есть также Гвадалахара, однако она не пересечется с командой Анчелотти.

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