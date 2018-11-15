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Реал и Барселона нацелились на вингера загребского Динамо

07:30 7 Читати українською
Реал и Барселона нацелились на вингера загребского Динамо
Дани Ольмо / Twitter

Испанские гранды заинтересованы в приобретении форварда загребского Динамо Дани Ольмо.

Дани Ольмо в 2014 году покинул Барселону из-за высокой конкуренции и перешел в Динамо Загреб. Теперь каталонцы хотят вернуть 20-летнего вингера, сообщает Mundo Deportivo.

Реал также следит за футболистом и рассматривает возможность его приобретения. Сообщается и об интересе со стороны Ливерпуля, Манчестер Юнайтед и Баварии. Правда, Динамо собирается получить за Ольмо не менее 25 миллионов евро.

Отметим, что Хорватия даже пыталась натурализовать испанца, который выступает за юношеские сборные "фурии рохи".

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