Реал и Барселона могут сорвать трансфер Сане в Баварию

Вингер Манчестер Сити Лерой Сане имеет немало предложений для продолжения карьеры в другом клубе.

Реал и Барселона готовы помешать планам Баварии, которая считалась главным претендентом на немца, информирует Sport Bild.

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Мюнхенцы уже несколько раз встречались с представителями Сане, предлагая ему долгосрочный контракт на более выгодных условиях, чем в Манчестер Сити. Звезда "горожан" склонялся к возвращению на родину, однако перспектива поиграть в одном из испанских грандов может изменить его решение. Большее количество претендентов на вингера создает лишние проблемы для Манчестер Сити, который все еще надеется удержать Сане.

Нынешний сезон немец пропустил из-за тяжелой травмы, полученной в матче за Суперкубок Англии. Его возвращение ожидалось в ближайшие недели, правда, пока все клубы АПЛ остаются без матчей, опасаясь коронавируса.

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