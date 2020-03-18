toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ЕВРО-2020 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Реал и Барселона могут сорвать трансфер Сане в Баварию

14:04 60 Читати українською
Реал и Барселона могут сорвать трансфер Сане в Баварию
Лерой Сане / Reuters

Вингер Манчестер Сити Лерой Сане имеет немало предложений для продолжения карьеры в другом клубе.

Реал и Барселона готовы помешать планам Баварии, которая считалась главным претендентом на немца, информирует Sport Bild.

Манчестер Сити провел оригинальный поединок с Саутгемптоном вместо матча АПЛ

Мюнхенцы уже несколько раз встречались с представителями Сане, предлагая ему долгосрочный контракт на более выгодных условиях, чем в Манчестер Сити. Звезда "горожан" склонялся к возвращению на родину, однако перспектива поиграть в одном из испанских грандов может изменить его решение. Большее количество претендентов на вингера создает лишние проблемы для Манчестер Сити, который все еще надеется удержать Сане.

Нынешний сезон немец пропустил из-за тяжелой травмы, полученной в матче за Суперкубок Англии. Его возвращение ожидалось в ближайшие недели, правда, пока все клубы АПЛ остаются без матчей, опасаясь коронавируса.

Мессі без Роналду, 4 юні зірки, сенсаційний партнер Маліновського – збірна сезону до втручання коронавірусу

blog_ava
Арсенал повесил ценник на Обамеянга – на форварда претендует Барселона
00:07
352
Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Испания Трансферы Трансферы Манчестер Сити Германия Лерой Сане Лерой Сане Бавария Бавария Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
20
мин
Бавария
22:00
Челси
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук