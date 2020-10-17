Хавбек МЮ может продолжить карьеру в Ла Лиге, сообщает AS.

Бруну Фернандеш резко ответил на все слухи о конфликте с Сульшером

Реал и Барселона внимательно следят за ситуацией Фернандеша в Англии, который якобы имеет разногласия с наставником манкунианцев Уле Гуннаром Сульшером. Если вероятный конфликт не разрешится, то испанские гранды готовы переманить португальца. Воспитанник итальянской Новары стал игроком МЮ лишь зимой, перебравшись из лиссабонского Спортинга за 55 евро. Контракт полузащитника с Юнайтед действует до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провел 4 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

Лунін як дилема Зідана, останній іспит Ювентуса перед Динамо, дербі Ліверпуля та Мілана: топ-матчі вікенду