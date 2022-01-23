Флорентино Перес и Жоан Лапорта договорились не перехватывать игроков друг друга, сообщает Marca.

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За последние месяцы президенты испанских грандов проводили переговоры, которые затронули и "поведение" на трансферном рынке. Реал не будет переманивать игроков Барсы с продолжительными контрактами, и наоборот. Впрочем, есть нюанс. Если футболист приближается к статусу свободного агента и не хочет подписывать новое соглашение с нынешним клубом, то его можно "вербовать".

Устная договоренность не отразится на охоте Реала и Барселоны в других командах. К примеру, оба гиганта Примеры продолжат бороться за Эрлинга Холанда.

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