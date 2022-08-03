Испанские гранды пользуются грандиозной популярностью в сети. Остальные европейские клубы не могут составить им конкуренцию.

Ресурс Pop Foot подсчитал, сколько подписчиков имеют футбольные клубы в Facebook, Twitter, Instagram, Youtube и Tiktok. Во главе рейтинга оказался мадридский Реал, которому совсем немного проигрывает Барселона. Дальше с большим отставанием разместились Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Ювентус.

1. Реал – 305 миллионов 717 тысяч

2. Барселона – 289 миллионов 366 тысяч

3. Манчестер Юнайтед – 189 миллионов 252 тысяч

4. ПСЖ – 155 миллионов 35 тысяч

5. Ювентус – 121 миллион 692 тысячи

6. Челси – 121 миллион 142 тысячи

7. Ливерпуль – 117 миллионов 793 тысячи

8. Бавария – 102 миллиона 981 тысяча

9. Манчестер Сити – 100 миллионов 694 тысячи

10. Арсенал – 84 миллиона 671 тысяча

Если посмотреть за пределы топовых чемпионатов, там выделяются турецкие клубы. Галатасарай имеет почти 38 миллионов фолловеров, а Фенербахче – 29 миллионов. Украинские клубы пока что не могут составить конкуренцию. У Шахтера суммарно 2 миллиона 167 тысяч подписчиков, а у Динамо – 1 миллион 35 тысяч.