Реал и Атлетико поборются за уругвайского вундеркинда, которого тренирует знаменитый экс-форвард

Вингер Пеньяроля Факундо Пеллистри привлек внимание ряда европейских клубов.

Атлетико присоединился к гонке за перспективным вингером Факундо Пеллистри, который защищает цвета Пеньяроля. Также на игрока претендуют Реал и Манчестер Сити, сообщает Mundo Deportivo.

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Потенциальный трансфер вингера, который может сыграть на обоих флангах атаки, оценивается в 10 млн евро. Пока что единственным клубом, который сделал официальное предложение касательно 18-летнего Пеллистри, остается Торонто. Впрочем, канадцы получили отказ, ведь сам игрок видит свое будущее исключительно в Европе.

Контракт Пеллистри с Пеньяролем действует до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает уругвайца в 1,8 млн евро. К слову, наставником Пеньяроля является знаменитый экс-форвард Атлетико и сборной Уругвая Диего Форлан.

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