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Реал и Атлетико планируют "ограбить" Роналдо – Манчестер Юнайтед тоже среди претендентов

13:08 28 Читати українською
Реал и Атлетико планируют "ограбить" Роналдо – Манчестер Юнайтед тоже среди претендентов
Моххамед Салису / фото из открытых источников

Защитник Вальядолида Моххамед Салису пользуется спросом у европейских грандов.

Ганский центральный защитник Моххамед Салису попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает AS.

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По информации издания, помешать "сливочным" осуществить этот трансфер планирует Атлетико. Отмечается, что "матрасники" уже даже контактировали с окружением футболиста. Кроме того, за ситуацией следит Манчестер Юнайтед. Клаусула в контракте футболиста составляет всего 12 млн евро.

Добавим, что 20-летний ганец проводит свой первый сезон в Примере. В нынешней кампании Салису стал настоящим лидером команды, которая принадлежит легендарному Роналдо. В его активе один гол и один ассист в 23-х матчах Ла лиги с Вальядолид.

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