Реал и Атлетико хотят приобрести Маркоса Алонсо

Защитник Челси Маркос Алонсо может продолжить карьеру в Мадриде.

Мадридские Реал и Атлетико намерены подписать защитника Челси Маркоса Алонсо, сообщает AS. Отмечается, что сумма возможного трансфера может составить около 30 миллионов евро.

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По информации издания, в Реале Алонсо может стать альтернативой основному защитнику Марсело. Этим летом "сливочные" отпустили в аренду Тео Эрнандеса, что позволит Алонсо рассчитывать на игровое время в клубе.

А вот Атлетико планирует подписать игрока Челси, если Филипе Луис покинет мадридскую команду. Ранее СМИ сообщали, что игрока хочет видеть в своем составе французский ПСЖ.