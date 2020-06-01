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Реал и Атлетико будут бороться за мощного одноклубника Шведа

16:23 17 Читати українською
Реал и Атлетико будут бороться за мощного одноклубника Шведа
Кристоффер Айер / Сайт Селтика

Реал и Атлетико нашли неожиданное усиление защиты в рядах Селтика.

Мадридские гранды заинтересованы в подписании 22-летнего центрбека Кристоффера Айера, информирует
Football Espana.

Швед имел неожиданный вариант продолжения карьеры

Норвежец был ключевым игроком Селитка в сезоне, сыграв 49 матчей (4 гола и два ассиста). Реал и Атлетико поражены антропометрическими данными одноклубника Марьяна Шведа, у которого рост 1,97 метра. Дополнительным аргументом является относительно скромная цена Айера. Селтик просит за защитника 20 млн евро, однако игрок хочет идти на повышение и может сам давить на "кельтов" для перехода.

Напомним, Селтик официально стал чемпионом Шотландии в сезоне 2019/20, который решили завершить досрочно.

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