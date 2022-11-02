"Мудрик сейчас – самый "модный" молодой футболист Восточной Европы. Им реально интересуется Реал. Реально. Кто там из испанцев написал, что Реал отказался из-за цены – это неправда. Мадрид не выключился, выходил на окружение футболиста, возможно, уже были контакты с самим клубом.

ПСЖ готовит трансфер Мудрика – "стомиллионную операцию" могут завершить уже в январе

Так же Мудриком реально интересуется Арсенал. Там также были определенные контакты с окружением и есть некоторые неформальные разговоры с клубом. Впрочем, сейчас все эти разговоры неактуальны. Трансферное окно закрыто, и все будет определяться от того, попадет ли Шахтер в плей-офф Лиги чемпионов. Если команда будет играть в Лиге Европы, то шансы на зимнюю продажу Мудрика серьезно возрастут. Если пройдут в ЛЧ, его нужно будет сохранить.

Кроме того, насколько я понимаю, Шахтер всерьез рассматривает вариант с переподписанием контракта Мудрика. Вот три реальных варианта. Арсенал, Реал и новые условия в Шахтере. Тогда уже цена вопроса может вырасти очень серьезно", – заявил Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Якби Мудрик був бразильцем, або Чому він змушував платити великі рахунки за світло