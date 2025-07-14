После трансфера Трента Александер-Арнольда Реал хочет продолжить переманивать звезд Ливерпуля. И речь не только об Ибрагиме Конате, но и об Алексисе Мак Аллистере, сообщает Fichajes.

Ливерпуль сделал окончательное предложение по трансферу игрока сборной Англии

Чемпион мира в составе сборной Аргентины давно привлекает своей игрой Хаби Алонсо. Испанский специалист считает, что полузащитник может стать идеальной заменой Луке Модричу, который покинул клуб летом после Клубного ЧМ.

Помешать трансферу может цена. Ливерпуль не желает расставаться с 26-летним аргентинцем и хочет за него по меньшей мере 100 миллионов евро. Реал, который привык в последнее время подписывать преимущественно свободных агентов, не может позволить себе такую сумму, не продав кого-то из команды за значительные средства.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Мак Аллистер забивал в ворота Реала на групповой стадии ЛЧ. Тогда "красные" победили "бланкос" со счетом 2:0.

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