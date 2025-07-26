Хаби Алонсо остался недоволен физической формой и постоянными травмами Дэвида Алабы. Поэтому Реал предложил австрийцу расторгнуть контракт, сообщает испанский журналист Рамон Альварес де Мон в соцсети X.

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33-летний защитник ответил отказом на столь унизительное предложение. Действующее соглашение Алабы с мадридцами рассчитано до лета 2026 года. В команде большую зарплату имеет только Килиан Мбаппе.

Добавим, что австриец последние несколько сезонов страдает от травм и разочаровал Реал после своего перехода на правах свободного агента из Баварии в 2021 году.

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