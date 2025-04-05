Реал хочет продлить контракт с лидером, которого заманивают клубы из Саудовской Аравии
Защитник Реала Антонио Рюдигер близок к подписанию нового соглашения со "сливочными".
Реал открыт к продлению контракта с Рюдигером, который действует до лета 2026 года, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
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Мадридцы хотят подписать новое соглашение с 32-летним Антонио, которое будет рассчитано до 2028-го. Интересно, что немцем интересуются клубы из Саудовской Аравии, однако его приоритетом является продолжение выступлений в Мадриде, где он доволен и комфортно себя чувствует.
К слову, Рюдигер является игроком Реала с июля 2022 года. Антонио успел провести за Мадрид 145 матчей, в которых записал в свой актив 7 голов и 2 ассиста.
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