Реал открыт к продлению контракта с Рюдигером, который действует до лета 2026 года, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

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Мадридцы хотят подписать новое соглашение с 32-летним Антонио, которое будет рассчитано до 2028-го. Интересно, что немцем интересуются клубы из Саудовской Аравии, однако его приоритетом является продолжение выступлений в Мадриде, где он доволен и комфортно себя чувствует.

К слову, Рюдигер является игроком Реала с июля 2022 года. Антонио успел провести за Мадрид 145 матчей, в которых записал в свой актив 7 голов и 2 ассиста.

Real Madrid are very open to extending Antonio #Rüdiger’s contract beyond 2026.



The club are considering a new deal until at least 2028.



Despite interest from Saudi Arabia, Rüdiger’s priority is Real – he feels happy and comfortable.@kerry_hau | @SkySportDE pic.twitter.com/JSHTz99bxa — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 4, 2025

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