Реал хочет приобрести форварда зимой

Королевский клуб стремится усилит атакующую линию команды.

По информации Sport.es, "бланкос" в январе будут пытаться подписать форварда.

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Президент Реала Флорентино Перес разочарован лидерскими качествами Бейла и Бензема, которые не смогли справиться с ролью Криштиану Роналду в атакующих действиях команды, и будет искать нападающего уже во время зимнего трансферного окна.

В шорт-листе "бланкос" две кандидатуры – форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович, который сейчас в шаге от возвращения в Милан, и наконечник атак Монако Радамель Фалькао. Второй, к слову, недавно заявил о желании попробовать свои силы в Реале.

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