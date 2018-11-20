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Реал хочет приобрести форварда зимой

19 ноября 22:50 62 Читати українською
Реал хочет приобрести форварда зимой
Реал будет искать форварда / Reuters

Королевский клуб стремится усилит атакующую линию команды.

По информации Sport.es, "бланкос" в январе будут пытаться подписать форварда.

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Президент Реала Флорентино Перес разочарован лидерскими качествами Бейла и Бензема, которые не смогли справиться с ролью Криштиану Роналду в атакующих действиях команды, и будет искать нападающего уже во время зимнего трансферного окна.

В шорт-листе "бланкос" две кандидатуры – форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович, который сейчас в шаге от возвращения в Милан, и наконечник атак Монако Радамель Фалькао. Второй, к слову, недавно заявил о желании попробовать свои силы в Реале.

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