В субботу, 13 сентября, клубный телеканал Реала подтвердил, что "бланкос" готовят подробное досье о судейских решениях, принятых как в первых четырех турах этого сезона Ла Лиги, так и в прошлом сезоне. Документ будет передан в ФИФА, чтобы подчеркнуть, что клуб считает арбитраж серьезной проблемой в испанском футболе.

Реал услышал вердикт по скандальному удалению Хёйсена – судья узнал свою судьбу

Это решение было принято после победы Реала над Реалом Сосьедад со счетом 2:1, где команда свирепствовала из-за удаления Дина Хёйсена. Красная карточка была показана, несмотря на то, что Микель Оярсабаль находился на фланге, а Эдер Милитао – в центре поля. Игроки Реала были удивлены тем, что система VAR не дала судье указание пересмотреть решение, и даже обычно невозмутимый Хаби Алонсо был наказан за свои протесты.

На своем клубном канале Реал также сослался на статистику красных карточек времен Негрейры. По мнению клуба, цифры демонстрируют разительный контраст между Барселоной и Реалом: у каталонцев показатель +65 при игре с перевесом в 1:0 во внутренних турнирах, а у Реала – -2. В Лиге чемпионов оба клуба выступили лучше (+12 у Барсы, +13 у Реала), но претензии Реала связаны с тем, почему их показатели во внутренних матчах так сильно отличаются.

Эта позиция соответствует политике "бланкос" перед началом сезона. Клуб дал четко понять, что не согласится на реструктуризацию Технического комитета судей (CTA) без отставки всех должностных лиц, связанных с Хосе Марией Энрикесом Негрейрой.