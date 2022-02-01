Контракт центрального хавбека "ротен" завершается уже в конце сезона и он станет свободным агентом. Сейчас за ним внимательно следит Реал, информирует AS .

Мбаппе согласовал контракт с Реалом и станет самым богатым футболистом мира – Bild

Мадридцы предпочли бы усилить линию полузащиты, ведь лидеры Лука Модрич и Тони Кроос – уже достаточно возрастные футболисты. Если Толиссо не продлит контракт с Баварией (переговоры идут напряженно), то "бланкос" будут действовать по сценарию подписания Алабы: у него завершилось соглашение и он переехал в Мадрид бесплатно.

Заметим, Корентена мюнхенцы приобрели у Лиона в 2017-м за 40 миллионов. В этом сезоне хавбек сборной Франции отыграл 15 поединков, в которых забил три мяча и отдал столько же результативных передач.