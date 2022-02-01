Реал хочет подписать Толлисо по "сценарию Алабы"
Мадридцы занимаются поиском усиления. На радарах уже долгое время находится Корентен Толиссо.
Контракт центрального хавбека "ротен" завершается уже в конце сезона и он станет свободным агентом. Сейчас за ним внимательно следит Реал, информирует AS.
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Мадридцы предпочли бы усилить линию полузащиты, ведь лидеры Лука Модрич и Тони Кроос – уже достаточно возрастные футболисты. Если Толиссо не продлит контракт с Баварией (переговоры идут напряженно), то "бланкос" будут действовать по сценарию подписания Алабы: у него завершилось соглашение и он переехал в Мадрид бесплатно.
Заметим, Корентена мюнхенцы приобрели у Лиона в 2017-м за 40 миллионов. В этом сезоне хавбек сборной Франции отыграл 15 поединков, в которых забил три мяча и отдал столько же результативных передач.
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