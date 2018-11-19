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Реал хочет подписать Педриньо, которым интересуется Шахтер

10:31 125 Читати українською
Реал хочет подписать Педриньо, которым интересуется Шахтер
Педриньо / фото: Globo

Реал проявляет интерес к полузащитнику Коринтианса Педриньо. Также на бразильца претендуют еще несколько клубов, среди которых и донецкий Шахтер.

Полузащитник Коринтианса Педриньо стал объектом интереса Реала. Клаусула игрока составляет 50 млн евро, информирует Marca.

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20-летний хавбек может сыграть на любой позиции в полузащите, хотя комфортнее всего чувствует себя справа. Ранее игроком активно интересовалась Барселона, а теперь в борьбу за Педриньо вмешался и Реал.

К слову, президент Вальядолида Роналдо уже выразил желание взять бразильца в аренду на год в случае его перехода в Реал. Интересно, что недавно сообщалось об интересе к Педриньо Шахтера и Боруссии Д.

Контракт Педриньо с Коринтиансом истекает в конце 2020 года.

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