Мадридский Реал продолжает поиски центрального защитника. В случае, если Ливерпуль сможет продлить контракт с Ибрагимой Конате, "сливочные" попытаются подписать Уильяма Салибу из Арсенала, сообщает Cadena SER.

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Оба французских оборонца давно находятся в шорт-листе королевского клуба, но Конате недавно получил улучшенное предложение от мерсисайдцев и близок к новой сделке. В таком случае Реал бросит все силы на подписание Салиба. Арсенал пока не хочет продавать игрока, но следующим летом ситуация может измениться.

Реалу очень импонирует защитник Арсенала, который стал одним из героев четвертьфинального противостояния против мадридской команды в ЛЧ сезона 2024/25. Контракт французского одноклубника Александра Зинченко с "канонирами" заканчивается в 2027 году.

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