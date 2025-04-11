Реал хочет переманить партнера Зинченко – игрок не оставил шансов Мбаппе и Винисиусу в четвертьфинале ЛЧ
Защитник Арсенала Уильям Салиба зацепил мадридский Реал.
Реал активно ищет усиление центра защиты после того, как в команде в текущем сезоне началась эпидемия травм. Именно поэтому королевский клуб желает подписать Уильяма Салиба из Арсенала, пишет The Athletic.
Зинченко может получить шанс в следующей игре Арсенала в АПЛ – Артета хочет прибегнуть к ротации на матч между битвами с Реалом
Реал не уверен, что сможет подписать 24-летнего француза в следующее трансферное окно, ведь футболист все еще имеет контракт с "канонирами" до 2027 года. Однако королевский клуб рассматривает Салиба в долгосрочной перспективе и готов подождать, как в случае с Килианом Мбаппе. Уверенная игра партнера Зинченко против "сливочных" в четвертьфинале ЛЧ в очередной раз доказала руководству Реала высокий уровень игрока.
Напомним, что в текущем сезоне Салиба отыграл 42 матча за Арсенал. В его активе 2 гола во всех турнирах.
Арсенал сокрушил Реал в первом четвертьфинале ЛЧ – Райс оформил шедевральный дубль со штрафных