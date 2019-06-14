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Реал хочет перехватить у Барселоны "японского" Месси

11:08 146 Читати українською
Реал хочет перехватить у Барселоны "японского" Месси
Такефуса Кубо / Фото ФК Токио

Европейские гранды начали битву за японского вундеркинда Такефусу Кубо.

Реал Мадрид серьезно заинтересован в подписании хавбека Такефусу Кубо, сообщает Marca.

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Интересно, что талантливый хавбек уже находился в лагере Барселоны в 2011-2015 годах, но после скандала с подписанием молодых игроков, игрок был вынужден покинуть академию "блаугранас". Каталонцы снова хотят вернуть Кубо. За японцем также следит ПСЖ, который может "спутать карты" испанским грандам.

18-летний Такефуса принадлежит ФК Токио, на Востоке его зазиваються японским "Месси". В прошлом сезоне чемпионата Японии Кубо провел 13 матчей, в которых отметился 4-мя голами и 3-мя ассистами.

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