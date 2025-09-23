Центрбек Баварии Дайот Упамекано решительно настроен стать игроком Реала. По данным Marca, 26-летний француз сообщил агенту, что планирует перейти на Сантьяго Бернабеу после завершения действующего контракта с Баварией, который действует до лета 2026 года. В Мадриде уже рассматривали его кандидатуру ранее, и теперь центрбек вновь оказался в поле зрения "сливочных".

Для чемпионов Германии это может стать повторением истории с Давидом Алабой, который также перешел в Реал бесплатно. Мюнхенцы боятся потерять еще одного ключевого игрока без компенсации, ведь похожая ситуация недавно возникала и с Альфонсо Дэвисом.

Финансовые требования защитника становятся вызовом для клуба. Сейчас он зарабатывает около 10 миллионов евро в год, но хочет поднять зарплату до 15 миллионов – на уровне с Дэвисом. Реал пока не ставит трансфер Упамекано в приоритет, однако внимательно следит за его ситуацией, учитывая возраст, опыт и стабильность выступлений в Бундеслиге.

В прошлом сезоне француз провел 38 матчей под руководством Венсана Компани и оставался одним из лидеров обороны. Если Бавария не пойдет на уступки, клубу придется выбирать между продажей игрока раньше или риском потерять его бесплатно в 2026 году.

