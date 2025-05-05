В понедельник, 5 мая, мерсисайдцы сообщили, что 26-летний защитник покинет клуб как только у него завершится контракт. Соглашение Трента Александера-Арнольда действует до 30 июня 2025 года.

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Была информация, что защитник уже договорился о контракте с Реалом. Мадридцы хотят, чтобы англичанин присоединился к команде до Клубного ЧМ. А, следовательно, до 14 июня 2025 года. Чтобы Ливерпуль отпустил игрока раньше, "сливочные" готовы выплатить 500 тысяч фунтов. Об этом сообщает Бен Джейкобс.

Как сообщает Diario Sport, мерсисайдцы согласились бы отпустить Александера-Арнольда 1 июня при условии, если Реал выплатит 1,2 миллиона евро и зарплату игроку за месяц, несмотря на то, что сезон заканчивается 25 мая.

Трент – был одним из ключевых футболистов Ливерпуля. Он сделал огромный вклад в выигрыш Лиги чемпионов, а также получение титула в АПЛ. В общем защитник отыграл за мерсисайдцев в 351 матче, в которых забил 23 гола и отдал 92 ассиста.

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