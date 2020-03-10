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Реал готовится к возможному увольнению Зидана – мадридцы уже выбрали двух топ-тренеров на замену

12:38 359 Читати українською
Реал готовится к возможному увольнению Зидана – мадридцы уже выбрали двух топ-тренеров на замену
Зинедин Зидан / Reuters

Будущее Зинедина Зидана на тренерском мостике Реала остается под большим вопросом.

Француз осознает, что его позиции в клубе далеки от идеала, информирует Marca.

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Президент "сливочных" Флорентино Перес формально выражает полную поддержку тренеру, однако хочет иметь надежный вариант замены. Главный претендент – Маурисио Почеттино. Аргентинец ранее отказался от предложения Барселоны, ожидая развития ситуации Зидана в Реале. Экс-тренер Тоттенхэма надеется поработать на Сантьяго Бернабеу, но не раньше лета. Альтернативный кандидат – Массимилано Аллегри, который остается без работы после ухода из Ювентуса.

Напомним, Реал одержал лишь одну победу в последних 5 матчах. Мадридцы потеряли лидерство в Примере и рискуют вылететь из Лиги чемпионов после домашних 1:2 против Манчестер Сити.

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